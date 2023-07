Abbate: «Berardi? Obiettivo difficile ma Sarri preferisce solo lui e non Orsolini»

Abbate, il giornalista ai microfoni di Radiosei ha rilasciato alcune dichiarazioni facendo il punto generale sul calciomercato della Lazio

Intervistato ai microfoni di Radiosei, il giornalista del Messaggero Abbate fa il punto della situazione relativo al calciomercato della Lazio soffermandosi su Berardi

BERARDI – L’ipotesi Berardi è ancora viva, ma sempre più difficile. Questo non per l’azione di interferenza di Giuntoli e la Juventus, la sua è solo un’opera di disturbo, anche se una telefonata al Sassuolo l’ha fatta. Lo scopo era solo quello di mantenere alto il prezzo, ma non c’è la reale intenzione di portarlo a Torino. Il vero problema è l’assenza di parte del calciatore di quell’opera di pressione sul Sassuolo che la Lazio si sarebbe aspettata. Orsolini, secondo me non è la prima alternativa, è stato bocciato a Sarri. In quella lista l’ala del Bologna c’è, ma il tecnico continua a chiedere esclusivamente Berardi

La Lazio, ora, si sta concentrando su altre situazioni, ossia Marcos Leonardo e Torreira. Per il brasiliano la Lazio ha offerto 13 milioni di euro, con il Santos che inizialmente partiva da una valutazione di 20 milioni, ma ora ne pretende almeno 15. Lì il discorso si può chiedere inserendo una percentuale sulla futura rivendita. Siamo vicini. Su Torreira la differenza è superiore, il Galatasaray continua a valutarlo 15 milioni di euro. Ha pronta l’alternativa Paredes che per la Lazio non ha avallato. Sarri sa che se vuole certi giocatori deve anche avere pazienza per trattative che possono prolungare. Il più vicino è Marcos Leonardo. Non so se sarà in ritiro ad Auronzo Maximiano, per quale ci sono due offerte dal Villarreal ed il Rayo Vallecano. C’è anche una squadra italiana interessata, non è la Fiorentina. Non è detto, poi, che l’eventuale ricavato di circa 8 milioni di euro la Lazio lo investirebbe direttamente sul suo sostituto