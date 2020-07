Abbate: «Accordo con Borja Mayoral ed agenti, formulata prima offerta al Real»

Alberto Abbate de “Il Messaggero” è intervenuto ai microfoni di RadioSei per le ultime di mercato della Lazio.

Ai microfoni di RadioSei è intervenuto Alberto Abbate del Messaggero, che ha avuto modo di parlare di mercato e dell’operazione legata a Borja Mayoral, centravanti del Real Madrid che quest’anno è stato in prestito al Levante.

«Trovato l’accordo con gli agenti e col calciatore, non si arriverà ai due milioni di euro di bonus come parte fissa ma con diversi bonus. E’ stata formulata la prima offerta al Real Madrid da 12 milioni di euro, vedremo quale sarà la risposta da parte del club spagnolo. I Blancos partono da 20 milioni, il giocatore però è in scadenza e non credo che il Real possa forzare troppo la mano».