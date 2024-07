Abbate a Radiosei: «Greenwood Lazio? La situazione è DELICATA e l’ultima offerta del Marsiglia mette alle strette il club»

Abbate, il giornalista come di consueto fa il punto sul mercato della Lazio soffermandosi su Greenwood

Intervistato ai microfoni di Radiosei, Abbate ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato della Lazio focalizzandosi su Greenwood in particolare

PAROLE – Per Greenwood serve quasi un miracolo.

Il Marsiglia ha alzato l’offerta per l’ingaggio del calciatore, oggi dovrebbe essere la giornata decisiva. O oggi il giocatore si avvicina alla Lazio, oppure sfumerà. Il Manchester lo vorrebbe dare al Marsiglia perché l’offerta dei francesi è più alta, molto sposta la volontà del giocatore con cui anche la Lazio ha un accordo. Dovesse sfumare, mi aspetto che si possa tornare indietro su profili come Stengs e Samardzic“.

“Immobile dovrebbe fare un saluto tramite social, nessuna conferenza stampa di addio. Firmerà e partirà per Istanbul. Tavares, per il terzino manca praticamente solo l’ufficialità. Dall’arrivo o meno di Greenwood dipende tutta la seconda parte del mercato. Non mi sento di escludere, nel caso non arrivasse, che la Lazio possa muoversi anche per Bazdar o comunque per una terza punta da affiancare a Castellanos e Noslin. Ancora irrisolto il problema del visto per Dele-Bashiru, che però dovrebbe raggiungere Auronzo a breve