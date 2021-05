5 maggio 2002, diciannove anni fa quell’incredibile Lazio Inter

Il 5 maggio 2002, l’Inter capolista crolla clamorosamente contro la Lazio, regalando lo Scudetto ai rivali della Juventus

Sono passati 19 anni da quel 5 maggio 2002, una data che non può essere dimenticata dai tifosi interisti e nemmeno da quelli laziali. I nerazzurri avevano praticamente lo scudetto in tasca. La Juventus sfidava l’Udinese e la squadra meneghina la Lazio, protagonista di una stagione anonima e che più nulla aveva da chiedere al campionato di calcio. Eppure nulla andò come previsto.

LA PARTITA – In quei 90 minuti, infatti, accade semplicemente l’impensabile. Dopo essere passata in vantaggio due volte, prima con Vieri e poi con Di Biagio, l’Inter viene rimontata dalla doppietta di Poborsky, che al termine dei 45′ porta il match sul 2-2. Nel secondo tempo, Simeone e Simone Inzaghi fissano il risultato sul 4-2 finale che fa gelare il sangue nelle vene dei tifosi interisti. E che consegna lo scudetto alla Juventus.