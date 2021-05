Il 4 maggio del Torino: la passione di Nicola onora gli Invincibili

Il 4 maggio è la data simbolo della memoria granata: la passione e la partecipazione emotiva di Davide Nicola il modo migliore per onorare il Grande Torino

Il 4 maggio 1949 consegnò alla leggenda molto più di una squadra di calcio, gli Invincibili del Grande Torino. Lo schianto di Superga chiuse un’epoca e ne aprì un’altra fatta di lutto, emozioni e cuore. Lo stesso che batte ancora forte nel petto dei tifosi, la cui passione sarà strozzata in questo pandemico 2021.

Saranno celebrazioni anomale, inevitabilmente, rispetto al tradizionale pellegrinaggio verso il colle che da oltre settanta anni contraddistingue la data simbolo della memoria granata. Toccherà al Presidente Urbano Cairo compiere la scalata pressoché in solitaria per deporre un mazzo di fiori, mentre nel pomeriggio si riunirà invece la squadra al Filadelfia per la commemorazione. Tutto rigorosamente a porte chiuse, ma con diretta streaming sui social del club per condividere il momento del ricordo insieme al popolo torinista.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM