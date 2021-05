Burioni Lazio, il ricordo del 26 maggio: «Rischiai l’infarto»

Roberto Burioni ricorda la vittoria in Coppa Italia della Lazio, raccontando un aneddoto relativo al match

Tanti i post commemorativi a 8 anni dalla vittoria in Coppa Italia, in quell’indimenticabile 26 maggio 2013. Tra i vari ex calciatori, protagonisti sul campo, spunta un particolare tifoso: il virologo Roberto Burioni, di dichiarata fede biancoceleste.

Queste le sue parole su Twitter: «Io in diretta ne guardai 10 minuti poi chiusi la tv temendo l’infarto».