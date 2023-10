20 ottobre 2020, la Lazio torna in Champions e cala il tris contro il Dortmund. Accadde oggi

Giornata speciale quella del 20 ottobre, che riporta alla mente una notte magica che risale al 2020, ovvero al ritorno della Lazio in Champions League dopo 13 anni.

Rientro con il botto per i biancocelesti, che calano il tris contro il Borussia Dortmund di Haaland e vincono il match per 3-1: in gol Immobile, Luiz Felipe e Akpa Akpro.