Zanzi a Dazn: «Questa sera vogliamo vincere. Lavoreremo per migliorare la squadra, ecco come»

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Verona–Lazio, il nuovo presidente esecutivo Zanzi ha parlato così:

PAROLE – «Sono molto impegnato vogliamo lavorare subito, sapevamo che troveremo una società che è in buone mani, che abbiamo continuità come con Setti e Sogliano. Conferma di Setti? Non è un segnale, una scelta giusta con fiducia, siamo sereni. Obiettivi di mercato? Questa sera di vincere, come ogni partita, lavoreremo tutti i giorni per migliorare la squadra».