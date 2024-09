Zaccagni: «Regista aggiunto? E’ il mio RUOLO e alcune volte devo fare anche QUESTO in campo»

Zaccagni, il biancoceleste ha tenuto la conferenza stampa insieme a Marco Baroni e rilascia queste dichiarazioni

Alla vigilia della gara d’esordio di questa sera contro la Dinamo Kiev di Europa League, Mattia Zaccagni che i tifosi della Lazio si augurano sia il protagonista ha tenuto insieme a mister Baroni la conferenza stampa di vigilia rilasciando queste dichiarazioni sul ruolo di regista aggiunto

NUOVO RUOLO DA REGISTA AGGIUNTO – «È il mio ruolo, avendo anche un giocatore come Nuno che arriva sempre in sovrapposizione mi abbasso di più per mandarlo in profondità. Alcune volte devo buttarmi anche io nello spazio, il mister ci chiede sempre un calcio propositivo e offensivo».