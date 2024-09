Zaccagni NE E’ CERTO: «L’Europa League per noi non sarà UN INTRALCIO e mister Baroni ci dice sempre QUESTA COSA»

Zaccagni, il biancoceleste ha tenuto la conferenza stampa della vigilia insieme a Baroni in occasione della gara con la Dinamo Kiev

Finalmente ci siamo, domani la Lazio torna in campo per sfidare la Dinamo Kiev nella gara che vale l’esordio in Europa League, ma che deve essere di riscatto dopo la sconfitta in rimonta con la Fiorentina. Alla vigilia della partita, Zaccagni ha parlato cosi della competizione in conferenza stampa

MOTIVAZIONI PER AFFRONTARE L’EUROPA LEAGUE NON COME UN INTRALCIO – «Quest’anno per noi è un obiettivo, il mister ci dice sempre che quest’anno il nostro obiettivo è quello di giocarcela con tutte con umiltà e sacrificio. Dobbiamo tornare nello spogliatoio con le tasche vuote ed è quello che stiamo dimostrando in queste partite»