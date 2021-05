Villas-Boas Lazio, il retroscena sul mancato accordo con il tecnico

L’accordo tra Villas-Boas e la Lazio sembrava raggiunto, ma qualcosa ha fatto saltare tutto: ecco il retroscena sulla vicenda

Ancora novità sul casting per il successore di Simone Inzaghi. Tra i nomi che sono accostati alla Lazio negli ultimi giorni c’è stato molto forte quello di André Villas-Boas. Il tecnico portoghese avrebbe dovuto sbarcare a Roma nel fine settimana, ma il suo volo è stato cancellato, non per sua volontà.

Infatti, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, è stato lo stesso Lotito a cancellare la trattativa con l’ex allenatore del Tottenham: l’incontro era già stato fissato, ma una volta che il patron biancoceleste ha capito di avere dei margini d’intesa con Sarri, ha fatto saltare tutto.