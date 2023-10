Verso Lazio Fiorentina, Beltran: «Dobbiamo recuperare i punti persi» Le parole del centravanti viola

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Lucas Beltran, ha parlato del prossimo match di campionato contro la Lazio

«La verità è che sono molto contento per la vittoria della squadra, la cosa più importante, e dopo per i gol. Sono stanco sì, ma ne è valsa la pena e sono molto felice. Mi è mancato un gol alla tripletta ma sono sicuro che arriverà. C’è da spostare l’attenzione velocemente sulla Lazio, una partita dove dovremo recuperare i punti persi con l’Empoli. Lo prepareremo come sempre al meglio»