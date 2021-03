Verso Bayern Monaco Lazio, per i bookmakers l’impresa è impossibile

Bayern Monaco Lazio secondo i bookmakers avrà un risultato piuttosto scontato, proprio come nella gara di andata

Bayern Monaco-Lazio, gara di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, in programma mercoledì 17 marzo all’Allianz Arena, avrà con ogni probabilità un risultato scontato.

A pensarla così sono anche i bookmakers: come riportato da Replatz.it, infatti, l’impresa della Lazio (il 0-4) è quotata a 175.00. Alla squadra di Simone Inzaghi infatti, vincere in casa del Bayern Monaco non comporterebbe automaticamente il passaggio del turno. Per accedere ai Quarti di Finale bisognerà non subire goal, oppure vincere con quattro goal di scarto. L'”1″ dei padroni di casa è invece quotato a 1.35.