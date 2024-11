Vecino Lazio, gira tutto intorno a lui. Ma c’è un’alternativa di formazione: Baroni ha questo dubbio

Vecino Lazio, gira tutto intorno al giocatore uruguaiano. Baroni ha però ancora un dubbio di formazione: le ultime verso Monza

Come riferito da Il Messaggero, in casa Lazio c’è ancora qualche dubbio di formazione in vista della sfida al Monza in programma quest’oggi e valida per la dodicesima giornata di questo campionato.

Ruota tutto intorno alla presenza o meno di Vecino: senza l’uruguaiano in campo dal primo si potrebbe proporre il 4-2-3-1 con Isaksen e Castellanos titolari. In alternativa sarebbe 4-3-3, con i due nominati pronti a partire dalla panchina.