UFFICIALE – Badelj è un nuovo giocatore della Fiorentina

Milan Badelj è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina

Tutto fatto per Badelj alla Viola. Il metronomo croato ha fatto ritorno in Toscana dopo un’esperienza di certo non esaltante con la maglia della Lazio. Il classe ’89 di Zagabria ha già indossato la maglia della Fiorentina per ben quattro stagioni, ovvero dal 2014 al 2018, ed ora è già a disposizione di mister Montella. Ecco di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale della società capitolina.

UFFICIALITA’ BADELJ – «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente alla ACF Fiorentina, sino al 30/06/2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Milan Badelj», termina così la nota apparsa sul sito web.