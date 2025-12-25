Udinese Lazio, le probabili formazioni della sfida di Serie A: spunta una mossa a sorpresa per Sarri

Serie A, Udinese Lazio: nelle probabili formazioni emerge una sorpresa di Sarri. Ecco cosa può succedere

La Lazio si prepara a chiudere il 2025 con l’ultima gara dell’anno solare, in programma al Bluenergy Stadium contro l’Udinese di Runjaic. Sarri dovrà ancora fare i conti con un’emergenza prolungata: mancheranno Basic e Guendouzi, entrambi squalificati, oltre a Dele-Bashiru e Dia, già partiti per la Coppa d’Africa. Rovella è sulla via del recupero dopo l’operazione per la pubalgia, mentre rientreranno Zaccagni, che ha scontato la squalifica, e Isaksen, almeno per la panchina. In difesa non sono previsti cambi, con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini a protezione di Provedel.

A centrocampo potrebbe vedersi il passaggio al 4-4-2, con Cataldi e Vecino dal primo minuto e Belahyane come unica alternativa. Sulle fasce spazio a Cancellieri a destra e al rientrante Zaccagni a sinistra. In attacco, le scelte principali portano a Castellanos e Noslin come coppia titolare, salvo che Sarri decida di confermare il 4-3-3: in quel caso, i due si contenderebbero il ruolo di riferimento centrale.

UDINESE – Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All.: Runjaic.

LAZIO – Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cancellieri, Cataldi, Vecino, Zaccagni; Noslin, Castellanos. All.: Sarri.

