Udinese Lazio, Runjaic su Zaniolo: «Sono sicuro che domani farà una super partita, lo stadio lo sosterrà!». Le sue parole

Udinese Lazio, Runjaic parla di Zaniolo: «Sono sicuro che domani farà una super partita, lo stadio lo sosterrà!». Le dichiarazioni

Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, analizzando i temi principali del match e lo stato della sua squadra. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

SU ZANIOLO – “Zaniolo è un giocatore con determinate caratteristiche, che sfrutta molto il fisico. Commette tanti falli, anche se ricordo situazioni in cui non avrei fischiato, ma ne subisce pure tanti, deve lottare molto, prende molti colpi. È un giocatore che con la palla può fare la differenza, è molto importante per noi, ha sempre dato tutto, ha degli obiettivi chiari in mente e vuole tornare al suo livello, sono soddisfatto di lui. In questi giorni sono circolate alcune notizie su di lui, non ci possiamo fare nulla, ma è un ragazzo sempre professionale, serio e sta investendo molto in sé stesso.

Non è facile fornire queste prestazioni dopo gli ultimi anni che ha avuto, è un ragazzo emotivo ma questa è anche una qualità, forse è troppo autocritico e si mette tanta pressione addosso. Noi dobbiamo aiutarlo per fare sì che lui aiuti noi. Nessuno ha problemi con lui in squadra, contro la Fiorentina tutti hanno fatto una brutta partita, lui l’ho tolto per tutelarlo. Non volevo far arrabbiare i giornalisti a Firenze, ma dopo una brutta sconfitta si può avere un brutto momento, per me era comunque giusto non dire molto dopo una partita del genere. I cambi all’intervallo non sono stati effettuati per criticare i giocatori, tutta la squadra non ha funzionato e io sono il primo responsabile. Sono soddisfatto dei miei ragazzi, stanno crescendo, anche se a volte questo non si riesce a vedere sul campo.

Zaniolo è un ragazzo fantastico, lo dobbiamo tutelare, a volte vuole fare anche troppo. Sono sicuro che domani farà una super partita, lo stadio lo sosterrà e lui sa di essere amato qui. I giorni dopo la sconfitta di Firenze sono stati difficili per lui, sono state scritte delle cavolate e diffuse delle notizie false. Lui per noi è un giocatore fondamentale e in spogliatoio non ha alcun problema, è consapevole del suo ruolo e lo sta dimostrando. Noi stiamo lavorando per imparare da partite come quella contro la Fiorentina e migliorare. Domani abbiamo una grande occasione per mostrare il nostro lato migliore”.

