Udinese Lazio, Runjaic sicuro: «Contro la Lazio sarà una grande partita, loro hanno qualità e vorranno vincere. Hanno grandi obiettivi!»

Udinese Lazio, Runjaic svela in conferenza: «Contro la Lazio sarà una grande partita, loro hanno qualità e vorranno vincere»

Alla vigilia di Udinese‑Lazio, in programma sabato alle 18:00 al Bluenergy Stadium e valida per la 17ª giornata di Serie A, Kosta Runjaic ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. Il tecnico bianconero ha posto l’accento sulla necessità di reagire dopo il pesante ko di Firenze, analizzando gli errori commessi e le scelte in vista della sfida contro i biancocelesti.

Runjaic ha ripercorso con lucidità la gara contro la Fiorentina, riconoscendo l’impatto del cartellino rosso ma senza aggrapparsi a giustificazioni. L’allenatore ha ribadito l’importanza di una risposta immediata, soprattutto sul piano dell’atteggiamento e della personalità.

Davanti al pubblico di casa, ha spiegato, servirà una squadra determinata e capace di mostrare carattere, lasciandosi alle spalle le difficoltà dell’ultima uscita.

La prestazione in dieci uomini e i cambi di Firenze

“Ci sono tanti esempi di squadre che hanno pareggiato o vinto in dieci o in nove, noi sappiamo di aver perso in questo modo perché non abbiamo saputo reagire. Abbiamo preso dei gol evitabili, se fossimo andati a riposo sull’1-0 avremmo potuto rispondere nel secondo tempo, ma sul 3-0 non è facile contro una buona squadra come la Fiorentina, nel loro stadio. La Lazio ha vinto in nove contro il Parma, ma il Parma ha avuto tante occasioni che non ha sfruttato, ogni partita è una storia a sé. Ho scelto di togliere Kabasele sapendo di avere altri due buoni centrali in campo, avrei potuto anche togliere un attaccante ma ho scelto così. L’episodio del rosso ci ha scosso, perché avevamo preparato bene la partita e questo ci ha tolto equilibrio. Ho scelto poi di togliere Zanoli, già ammonito, e Zaniolo nell’intervallo per tutelarli e farli recuperare più velocemente per la partita contro la Lazio. In quelle situazioni vanno prese delle decisioni che portano a delle conseguenze, è più facile valutarle con il senno di poi, ma la sostituzione di Kabasele la rifarei, anche se mi è dispiaciuto toglierlo e magari poi ci è mancato nel corso della partita. Dobbiamo imparare da questa sconfitta, non la dimentichiamo, ma ora dobbiamo guardare avanti e concentrarci sulla partita di domani”.

Il ritiro

“Non so come interpretate la parola “ritiro”, perché già normalmente siamo tutti assieme in hotel il giorno prima della partita. Dopo la sconfitta di Firenze abbiamo riflettuto sul da farsi e abbiamo deciso di anticipare di un giorno il ritiro. Non è una grossa punizione, già prima della Fiorentina avevamo in programma di allenarci in questi giorni e non è così strano andare in hotel già due notti prima. Abbiamo perso 5-1 e abbiamo giocato male, la squadra lo sa, ora bisogna evitare di ripetere una prestazione del genere e fare bene contro la Lazio. In Italia il ritiro ha una connotazione negativa, mentre in Germania lo vediamo come un momento in cui la squadra si riunisce e trova soluzioni per affrontare al meglio la partita successiva. Contro la Lazio sarà una grande partita, loro hanno qualità e vorranno vincere. Hanno grandi obiettivi, potrebbero avere anche qualche punto in più di quelli che hanno, ma conosciamo anche i nostri punti di forza e vogliamo sfruttarli”.

L’atteggiamento in campo

“Dobbiamo vedere un’altra Udinese a prescindere dall’avversario. Dobbiamo essere coesi per tutti i novanta minuti. La Lazio ha una propria organizzazione di gioco, li conosciamo e siamo pronti. Dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo preparato in allenamento ripartendo dalle basi. A Firenze dopo il rosso sono mancati i principi di gioco, è mancata energia, è mancata cattiveria e tutto questo è stato decisivo. Dobbiamo lavorare tutti assieme sul campo, ogni giocatore deve sostenere l’altro e dobbiamo mostrare maturità”

