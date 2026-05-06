Turci: «La Lazio viene da un periodo in cui sta facendo buone cose, ma in Coppa Italia vedo l’Inter favorita!»

Tommaso Turci, noto giornalista di DAZN, ha parlato in esclusiva per InterNews24 del campionato di Serie A 25-26 e della finale di Coppa Italia

Tommaso Turci ha rilasciato una lunga intervista per i colleghi di InterNews24 nel corso della quale ha fatto il suo pronostico sulla finale di Coppa Italia tra la Lazio e i nerazzurri. Le sue parole:

Chi vedi favorito in finale di Coppa Italia?

«E’ vero che in una finale è sempre difficile trovare un favorito ma io credo che l’Inter resti la squadra più attrezzata per portarsi a casa anche questo titolo e per provare così a fare il double coppa-campionato. Questo nonostante la Lazio venga da un periodo in cui sta facendo buone cose e sta ritrovando anche brillantezza in alcuni elementi».

Allargando il discorso, chi vedi favorito per la qualificazione in Champions League dopo gli ultimi risultati quando mancano solo tre partite alla fine del campionato?

«Oltre a Milan, Juve e Roma metterei dentro anche il Como che ha la possibilità di fare 9 punti e chiudere a 71. E questo significherebbe ovviamente che la Juve dovrebbe fare almeno 7 punti nelle ultime 3 e almeno 4 punti per il Milan. Detto che il calendario non è semplice soprattutto per la Juventus. La Roma mi sembra molto lanciata ma ha il derby alla penultima contro la Lazio. Ci sono tanti fattori. Mettersi lì a fare le tabelle serve a poco se si pensa che la Juve ha appena perso punti col Verona retrocesso. Le sorprese sono dietro l’angolo. Posso dire che oggi, per lo stato di forma, la Roma mi sembra molto lanciata ma continuo a pensare che la Juventus, anche per la continuità del gioco proposto, possa arrivare tra le prime 4. Sarebbe invece drammatico per il Milan, dopo un campionato del genere, buttare via tutto in questi ultimi due mesi ma c’è un problema in attacco, i numeri sono evidenti. L’emblema di questo problema è Pulisic che dopo un inizio di stagione da MVP totale, non ha ancora segnato un gol in questo 2026».

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