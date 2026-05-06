Abisso dirigerà Lazio Inter: tutti i numeri dei precedenti con l’arbitro di Palermo

Rosario Abisso arbitrerà la sfida dello Stadio Olimpico tra la Lazio di Maurizio e Inter di Christian Chivu. Tutti i dati dei precedenti con l’arbitro siciliano

La 36ª giornata di Serie A vedrà sfidarsi Lazio e Inter in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni delle due squadre. A dirigere la gara, in programma allo stadio Olimpico, ci sarà il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo, uno degli arbitri più esperti del panorama italiano.

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I precedenti tra Abisso e le due squadre

Il signor Abisso vanta un buon numero di precedenti sia con la Lazio che con l’Inter. In totale, il fischietto siciliano ha diretto 19 gare dei biancocelesti, con un bilancio di 8 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Per quanto riguarda i nerazzurri, sono 7 i precedenti con Abisso, con 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. I numeri, quindi, sorridono principalmente alla Lazio, ma la sfida con l’Inter potrebbe riservare sorprese.

Un match che rievoca ricordi di Coppa Italia

Questo sarà il secondo incontro ufficiale tra le due formazioni sotto la direzione di Abisso. Il precedente risale ai quarti di finale della Coppa Italia 2018/2019, quando la Lazio riuscì ad avere la meglio sull’Inter ai rigori, conquistando così il passaggio alla fase successiva. Una partita che, sebbene si sia giocata in un contesto diverso, ha sicuramente lasciato il segno nella memoria dei tifosi.

La sfida Lazio-Inter del 19 maggio si preannuncia quindi come un incontro ad alta tensione, con un’attenzione particolare alla gestione della partita da parte dell’arbitro Abisso, che cercherà di mantenere l’equilibrio tra le due compagini.