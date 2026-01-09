Cataldi: «La nostra storia è importante! Un qualcosa di bello che tramandiamo»

Danilo Cataldi, centrocampista, è intervenuto ai microfoni di “Lazio Radio Style Channel” in occasione dei 126 anni del club. Le dichiarazioni

Nella giornata odierna la Lazio festeggia i 126 anni dalla sua nascita! Tra i partecipanti all’evento tenutosi al “Parco dei Daini”, ha presenziato il biancoceleste Danilo Cataldi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di “Lazio Radio Style Channel“. Eccole di seguito:

«I 126 anni rappresentano un orgoglio, un qualcosa di bello che riusciamo a tramandare. Siamo felici, abbiamo una data, un luogo, un giorno: è una cosa importante da tramandare. In quanto alla fascia da capitano, ti dà responsabilità, cerco di inserirla nel campo, di far capire alle persone che non sono di qui. Una responsabilità anche pesante, ma cerco di farlo nel migliore dei modi. E’ una storia importante la nostra e, a prescindere dai momenti, anche quelli brutti sono significativi. Se ripensiamo agli spareggi, per esempio, è qualcosa impresso nella nostra storia che ha introdotto anche maggior valore. Mi auguro che la storia venga sempre tramandata, nell’immediato futuro che la squadra possa ottenere risultati degni di nota».

LEGGI ANCHE: Futuro Isaksen, l’attaccante potrebbe partire in estate! La rivelazione