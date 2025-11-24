 Torino Como 1-5, Baroni nel post gara: «Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, alla nostra gente. Sono io il responsabile di questo»
1 ora ago

Baroni
Baroni

Torino Como 1-5, il tecnico dei granata Baroni parla nel post partita: «Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi»

Dopo il duro 5-1 subito in casa contro il Como, Marco Baroni ha commentato la prestazione del Torino ai microfoni di DAZN. Ecco le parole dell’ex Lazio:

PAROLE – «Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, alla nostra gente. Non si può uscire dal campo così, nonostante le assenze mi assumo io le responsabilità. La squadra ha ceduto a livello di equilibrio. Nel primo tempo eravamo partiti bene ma abbiamo subito gol facili. Loro sono stati bravi a pressare, noi stati bravi a gestire le riconquiste. Sono io il responsabile di questo»

«Zapata ha bisogno di minuti, secondo me ha fatto bene, poteva essere aiutato di più dalla squadra. Quando ho cambiato, ho messo Nkounkou perché volevo una maggiore produzione sugli esterni. Dopo il terzo gol la squadra ha ceduto dal punto di vista nervoso. È una cosa che non deve avvenire perchè è già successo».

