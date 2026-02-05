Connect with us

Hanno Detto

Tiribocchi analizza il momento della Lazio: «Ha vissuto un mese e mezzo molto particolare e brutto. Il girone d’andata…»

Published

30 minuti ago

on

By

Tiribocchi

Tiribocchi ha esaminato ai microfoni di CalcioNews24 la situazione dei biancocelesti in vista del girone di ritorno di questo campionato di Serie A

L’ex centravanti dell’Atalanta tra le altre Simone Tiribocchi, prodotto delle giovanili biancocelesti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNews24 circa la squadra di Sarri ed i cambiamenti evidenziati in questa finestra di gennaio.

Ecco le parole dell’ex centravanti sui capitolini in vista del girone di ritorno di questo campionato di Serie A sulle cessioni di Castellanos e Guendouzi. Le parole dell’allenatore della Città di Brugherio:

«La Lazio ha vissuto un mese e mezzo molto particolare e brutto. Il mercato di gennaio è quello che ti determina il finale di stagione e la Lazio in questo senso ha perso un’occasione. Ha perso anche Romagnoli che non è il capitano ma è un leader dello spogliatoio e bisognerà capire come rientrerà da qui a giugno. Sono stati fatti tanti errori, si è creato un ambiente con la tifoseria che un pò dispiace vederlo così. Col Genoa è stata una partita brutta sotto tanti punti di vista perché ci sono stati cinque gol e non abbiamo visto la gente esultare. Sembrava un pO’ il periodo del Covid… Per quanto riguarda Sarri, sta lavorando bene compattando la squadra altrimenti gare come quella col Genoa o come quella di Verona non le vinci. I calciatori lo seguono ma è inevitabile che sono stati persi giocatori che facevano la differenza. Rovella è stato infortunato per tutto il girone d’andata, Guendouzi e Castellanos erano titolari, Romagnoli ora come detto bisogna capire quando e come rientra, sono stati presi magari dei buoni giocatori ma che dobbiamo ancora scoprire e a gennaio sei già in ritardo. Devi metterli dentro, dargli la possibilità di sbagliare e di capire Sarri. Quindi è un’annata molto difficile a differenza dello scorso anno nonostante la chiusura abbastanza paradossale della stessa vista la mancata qualificazione alle coppe. Il girone d’andata però era stato ottimo».

