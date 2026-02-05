Tiribocchi analizza il momento della Lazio: «Ha vissuto un mese e mezzo molto particolare e brutto. Il girone d’andata…»

Tiribocchi ha esaminato ai microfoni di CalcioNews24 la situazione dei biancocelesti in vista del girone di ritorno di questo campionato di Serie A

L’ex centravanti dell’Atalanta tra le altre Simone Tiribocchi, prodotto delle giovanili biancocelesti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNews24 circa la squadra di Sarri ed i cambiamenti evidenziati in questa finestra di gennaio.

Ecco le parole dell’ex centravanti sui capitolini in vista del girone di ritorno di questo campionato di Serie A sulle cessioni di Castellanos e Guendouzi. Le parole dell’allenatore della Città di Brugherio:

«La Lazio ha vissuto un mese e mezzo molto particolare e brutto. Il mercato di gennaio è quello che ti determina il finale di stagione e la Lazio in questo senso ha perso un’occasione. Ha perso anche Romagnoli che non è il capitano ma è un leader dello spogliatoio e bisognerà capire come rientrerà da qui a giugno. Sono stati fatti tanti errori, si è creato un ambiente con la tifoseria che un pò dispiace vederlo così. Col Genoa è stata una partita brutta sotto tanti punti di vista perché ci sono stati cinque gol e non abbiamo visto la gente esultare. Sembrava un pO’ il periodo del Covid… Per quanto riguarda Sarri, sta lavorando bene compattando la squadra altrimenti gare come quella col Genoa o come quella di Verona non le vinci. I calciatori lo seguono ma è inevitabile che sono stati persi giocatori che facevano la differenza. Rovella è stato infortunato per tutto il girone d’andata, Guendouzi e Castellanos erano titolari, Romagnoli ora come detto bisogna capire quando e come rientra, sono stati presi magari dei buoni giocatori ma che dobbiamo ancora scoprire e a gennaio sei già in ritardo. Devi metterli dentro, dargli la possibilità di sbagliare e di capire Sarri. Quindi è un’annata molto difficile a differenza dello scorso anno nonostante la chiusura abbastanza paradossale della stessa vista la mancata qualificazione alle coppe. Il girone d’andata però era stato ottimo».

