Avversari
Lazio Pisa, Caracciolo salterà la sfida dell’Olimpico per squalifica
Lazio Pisa, il difensore nerazzurro già diffidato è stato ammonito nel corso del match contro il Napoli. I dettagli
Il sipario sulla Serie A sta per calare. Il match tra Lazio e Pisa, in agenda domenica 24 maggio sul prato dello stadio Olimpico, manderà ufficialmente in archivio l’anno calcistico. Se per la compagine guidata da Maurizio Sarri la sfida rappresenterà la fine di un’annata tormentata e decisamente negativa, per la formazione toscana coinciderà con un appuntamento da affrontare in netta emergenza difensiva.
Ultimissime Lazio LIVE: cala l’amarezza. I biancocelesti perdono il Derby della Capitale
Il Pisa perde il suo leader per la sfida contro la Lazio
La notizia più pesante per l’undici nerazzurro riguarda il pacchetto arretrato. La formazione nerazzurra sarà costretto a disputare il match conclusivo del massimo torneo sprovvisto del suo uomo simbolo e capitano, Antonio Caracciolo. Il calciatore non potrà prendere parte alla spedizione nella Capitale, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare la linea difensiva.
Il cartellino fatale che costa la Lazio ad Caracciolo
A decretare il forfait forzato del difensore centrale è stato il provvedimento disciplinare rimediato nell’ultimo turno di campionato. Durante la sfida persa contro il Napoli il centrale, già diffidato, è stato ammonito nuovamente facendo scattare automaticamente il turno di stop da parte del giudice sportivo.
News
Panchina Lazio, il gelo è sempre più evidente: cosa filtra sul futuro del tecnico biancoceleste
Panchina Lazio, crescono le tensioni a distanza tra tecnico e presidente: il futuro resta sospeso, ma la separazione appare sempre...
Il Napoli accelera i tempi per Sarri: Conte verso l’addio e primi contatti per il ritorno del tecnico toscano
Il futuro di Maurizio Sarri si intreccia con Napoli e Atalanta dopo una stagione biancoceleste piena di tensioni: le ultime...
Romagnoli può partire davvero? L’Al Sadd torna alla carica: pronto un contratto fino al 2029!
Il club qatariota vuole riaprire i colloqui per Romagnoli: sul tavolo una proposta da 6 milioni a stagione per il...