Lazio Pisa, Caracciolo salterà la sfida dell’Olimpico per squalifica

Lazio Pisa, il difensore nerazzurro già diffidato è stato ammonito nel corso del match contro il Napoli. I dettagli

Il sipario sulla Serie A sta per calare. Il match tra Lazio e Pisa, in agenda domenica 24 maggio sul prato dello stadio Olimpico, manderà ufficialmente in archivio l’anno calcistico. Se per la compagine guidata da Maurizio Sarri la sfida rappresenterà la fine di un’annata tormentata e decisamente negativa, per la formazione toscana coinciderà con un appuntamento da affrontare in netta emergenza difensiva.

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La notizia più pesante per l’undici nerazzurro riguarda il pacchetto arretrato. La formazione nerazzurra sarà costretto a disputare il match conclusivo del massimo torneo sprovvisto del suo uomo simbolo e capitano, Antonio Caracciolo. Il calciatore non potrà prendere parte alla spedizione nella Capitale, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare la linea difensiva.

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A decretare il forfait forzato del difensore centrale è stato il provvedimento disciplinare rimediato nell’ultimo turno di campionato. Durante la sfida persa contro il Napoli il centrale, già diffidato, è stato ammonito nuovamente facendo scattare automaticamente il turno di stop da parte del giudice sportivo.