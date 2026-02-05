Ratkov dal primo minuto o Maldini da falso nove? Ecco cosa filtra da Formello

Ratkov o Maldini? Una punta o un attacco leggero? Maurizio Sarri in questi giorni sta preparando la sua Lazio per la partita contro la Juventus

La Lazio si sta preparando per il difficile incontro contro la Juventus e il tecnico Maurizio Sarri deve ancora risolvere alcuni dubbi di formazione, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. L’allenatore ha a disposizione due opzioni per l’attacco: Daniel Maldini e il nuovo acquisto Petar Ratkov.

Maldini in vantaggio, ma Ratkov potrebbe essere l’arma a sorpresa

La decisione finale sarò influenzata dalle prestazioni in allenamento. Maldini, che finora ha ricoperto il ruolo di falso nove, può muoversi tra le linee, ma Ratkov potrebbe offrire una dimensione diversa all’attacco biancoceleste. L’ex attaccante dell’Atalanta è stato testato in settimana in quello stesso ruolo e potrebbe rappresentare la conferma di Sarri per una partita che si preannuncia delicata.

La scelta decisiva di Maurizio Sarri

L’allenamento di ieri ha visto Maldini come prima opzione, ma la Lazio si troverà di fronte una Juventus in grande forma, e Sarri sa che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. La scelta tra il l’italiano e il nuovo acquisto serbo sarà quindi fondamentale per il successo della squadra.

La Lazio sta cercando di migliorare la sua fase offensiva e trovare la giusta chimica tra i suoi attaccanti. Sarri dovrà scegliere tra un attaccante più tecnico come Maldini, che si inserisce bene nei movimenti della squadra, o un Ratkov che potrebbe portare più forza fisica e potenza in area di rigore. La decisione finale potrebbe essere presa solo a ridosso della partita, dopo aver analizzato le risposte del campo durante gli ultimi allenamenti.

LEGGI ANCHE: Verso Lazio Atalanta, continua la protesta dei tifosi biancocelesti: il nuovo comunicato