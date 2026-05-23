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Pagelle Lazio Pisa, Pedro da 10! Bene Furlanetto e Dele-Bashiru
Pagelle Lazio Pisa – Voti e commento alle prestazioni dei calciatori biancocelesti scesi in campo questa sera
Si è chiuso oggi il campionato della Lazio, alla 38esima giornata i capitolini hanno ospitato il Pisa allo Stadio Olimpico. In una gara che aveva nulla da dire per entrambe le squadre in termini di classifica. Questi i voti dei calciatori biancocelesti scesi in campo:
FURLANETTO 7 – Incolpevole sul gol, si fa trovare pronto pochi minuti dopo per evitare lo 0-2. Stringe i denti nella parte finale di gara dopo aver accusato un problema al ginocchio.
MARUSIC 6 – Dalla sua parte tutto sotto controllo.
GILA 6 – Stringe i denti scende in campo ma poi è costretto ad uscire. Potrebbe finire così la sua avventura alla Lazio. Dal 46′ PROVSTGAARD 6 – L’anno prossimo, verosimilmente, sarà il titolare. E nelle tante incertezze sul futuro lui sembra possa essere una nota lieta.
ROMAGNOLI 6,5 – Se sarà effettivamente addio, la sensazione è che Alessio Romagnoli mancherà tanto a questa Lazio.
PELLEGRINI 6 – Molto attivo e propositivo. Qualche errore tecnico di troppo. Dall’82’ LAZZARI SV
DELE-BASHIRU 7 – Ottimo il controllo, buono il tiro: il suo è un gol non banale. Dall’82’ PRZYBOREK 6 – Ci prova nel recupero a trovare la porta, tentativo apprezzabile.
BASIC 6 – Impiegato in cabina di regia porta a casa una prestazione sufficiente. In quella che potrebbe essere stata la sua ultima alla Lazio.
BELAHYANE 6 – Brutta la palla persa sul gol di Moreo. Buono lo spunto in occasione del gol di Dele-Bashiru.
CANCELLIERI 5,5 – L’impegno c’è, come spesso accade d’altronde, ma la scelta finale spesso manca. Dal 71′ MALDINI 6 – Si fa vedere al 90′ con un’iniziativa personale, si ritaglia lo spazio per il tiro. Nulla più per lui.
NOSLIN 5 – Un po’ fuori dalla partita. Ha un paio di occasioni che spreca, in entrambi i casi era in fuorigioco.
PEDRO 10 – Un voto alla carriera per l’uomo più atteso che trova un gol bellissimo nella sua serata. Emozionante il momento dell’uscita dal campo. Peccato per i pochi tifosi presenti, ma le motivazioni (più che comprensibili) sono note a tutti. Dal 60′ DIA 5,5 – Quasi non si vede per la mezz’ora che è in campo.
SARRI 6 – Difficile parlare di calcio, ma dovendo farlo chiude con un risultato positivo. La Lazio reagisce allo svantaggio producendo molto. Brutto pensare di aver chiuso così l’avventura insieme.
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