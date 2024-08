Tchaouna Lazio: «L’arrivo di DIA? Ecco perchè ieri ero a SALERNO»

Le parole di Tchaouna nella conferenza stampa di presentazione del nuovo giocatore della Lazio sul possibile arrivo di Dia in biancoceleste

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Loum Tchaouna alla Lazio, il nuovo giocatore biancoceleste ha parlato del possibile arrivo di Boulaye Dia. Di seguito le sue parole.

DIA – «Non posso esprimermi sulla trattativa per Dia. Per quanto riguarda il post di ieri era un incoraggiamento verso la mia ex squadra».