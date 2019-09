Tavecchio sul razzismo: «Stadio rifugio di carcerati ma la Federazione sta lavorando bene»

Il pensiero di Carlo Tavecchio sul razzismo negli stadi italiani

L’ex Presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha parlato del fenomeno razzismo negli stadi, partendo da quanto è successo in ultimo a Lukaku dell’Inter. Ecco la sue parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

«Combattere il razzismo? Io sono stato 20 anni in Africa e il problema non è l’accoglienza, perché l’Italia è un Paese accogliente. Lo stadio è il rifugio dei carcerati, molte persone non hanno rispetto per certe questioni. Bisognerebbe aprire la cultura civica del Paese. La Federazione sta lavorando bene, non conosco i progetti in atto ma credo che si stia facendo di tutto per contrastare il fenomeno».