Tare: «Lazio del futuro costruita intorno a Immobile. David Silva ha voglia di nuove esperienze»

Il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Lazio-Brescia:

«La Lazio del futuro verrà costruita intorno ad Immobile, il quale ha un contratto lungo ed è un elemento fondamentale di questo club. La festa che i compagni gli hanno riservato dopo la tripletta di Verona dimostra che tutto quello che abbiamo costruito intorno a lui è merito del club e della squadra. La sua stagione straordinaria deriva dalle prestazioni importanti della rosa nel corso della stagione. Stiamo studiando come mantenere la Lazio a livelli alti, dopo 13 anni siamo tornati in Champions.

David Silva? È un grande gicoatore, so che vorrebbe fare nuove esperienze ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare».