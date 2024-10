Super Lig turca, brusca frenata per Immobile contro Osimhen: è 2-1 per il Galatasaray con il Besiktas

Super Lig turca, termina con una sconfitta il match tutto italiano tra l’ex Lazio e l’ex Napoli con il Galatasaray che si impone per 2-1

Se per la Lazio il weekend è andato benissimo grazie alla netta vittoria casalinga contro il Genoa, per un ex biancoceleste certamente è andata certamente male. Si tratta di Immobile, il quale con il suo Besiktas esce sconfitto nella sfida dal sapore di serie A contro il Galatasaray a causa del 2-1 finale. A decidere la partita sono state le reti di Davinson Sanchez al 13′, nella ripresa arriva anche il raddoppio di Victor Osimhen al 67′. In pieno recupero, al 94′, arriva anche la rete del Besiktas firmata da Muci.