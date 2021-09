Strakosha, ora il futuro è sempre più in dubbio: la situazione

Dopo l’errore di ieri, in casa Lazio torna d’attualità la situazione di Strakosha e il nodo portieri: cosa può succedere ora?

Una papera che non può certo passare inosservata e che fa tornare d’attualità l’argomento futuro. Thomas Strakosha è stato il protagonista in negativo di Galatasaray-Lazio. E ora il futuro dell’albanese diventa un rebus.

DUBBI – Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, l’ex Primavera non sta certo vivendo un momento fortunato: la prima stagionale macchiata da una papera, la titolarità persa, il contratto in scadenza, l’incognita futuro. Tutti elementi che rendono il caso alquanto spinoso. La scadenza del 2022 è sempre più dietro l’angolo e in realtà di trattative e di passi verso il rinnovo non ce ne sarebbero stati.

PROBLEMA – La questioni portieri in realtà potrebbe diventare un vero problema, con Reina che viaggia per i 40 anni e con Strakosha che, a meno di colpi di scena, pare esser destinato ai saluti. Insomma, nei prossimi mesi bisognerà decidere a chi affidare le chiavi della porta in una Lazio in piena costruzione.