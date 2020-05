Strage di Superga, 71 anni fa la tragedia del Grande Torino

Strage di Superga, nel 1949 si consumava la più grande tragedia sportiva del mondo del calcio italiano

Sono passati 71 anni da quel maledetto 4 maggio del 1949 in cui l’aereo proveniente da Lisbona che riportava in Italia il Toro reduce da un’amichevole in terra lusitana, si schiantava contro il muraglione del terrapieno posteriore della Basilica di Superga che sorge sulla collina torinese.

Una tragedia che nessuno potrà mai dimenticare, nonostante passino gli anni il ricordo è sempre vivo per quel Grande Torino.