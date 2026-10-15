Stop Cancellieri, la situazione muscolare è positiva, ma il rientro effettivo viene posticipato

Cancellieri rimanda il rientro. Risposte positive dai test, ma il gruppo aspetta la settimana prossima: le novità

La gestione dei calciatori attualmente ai box rappresenta un capitolo fondamentale per lo staff medico del club capitolino in vista dei prossimi e delicati impegni ufficiali della stagione. E’ il Dottor Pietro Monachino in persona, medico sociale ufficiale della Lazio, a fare il punto della situazione sugli infortunati dei biancocelesti.

Intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club, Lazio Style Radio, il chirurgo ha fatto chiarezza sulle condizioni e sui tempi di recupero di alcuni singoli, soffermandosi in particolare sulla situazione legata all’attaccante Matteo Cancellieri e sul lavoro svolto quotidianamente.

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Il punto medico sulle condizioni di Matteo Cancellieri in casa Lazio

Nel corso del suo intervento radiofonico, il medico ha illustrato dettagliatamente il percorso riabilitativo intrapreso dal giocatore e i riscontri positivi emersi dai recenti controlli strumentali. Parlando del tesserato, Pietro Monachino ha spiegato che Matteo Cancellieri ha dovuto smaltire un infortunio particolare, ma che la sua tabella di marcia sta procedendo molto bene.

Il professionista ha aggiunto che nella giornata precedente è stato effettuato un test isocinetico per verificare la situazione clinica, evidenziando che dal punto di vista muscolare il ragazzo è piuttosto avanti e che la previsione è quella di reintegrare l’atleta in gruppo verosimilmente nel corso della prossima settimana.

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La disponibilità del giocatore e il rapporto con lo staff della Lazio

Il professionista ha, inoltre, voluto sottolineare la grande professionalità e l’atteggiamento esemplare mostrato dall’attaccante durante tutto il periodo di convalescenza trascorso lontano dalle gare ufficiali. Secondo quanto riferito, il calciatore ha seguito scrupolosamente ogni indicazione medica, mettendosi a totale disposizione. Il medico ha, infine, evidenziato come l’approccio umano e il rapporto di totale fiducia instaurato con i ragazzi della rosa rappresentino una fonte di grande soddisfazione personale nello svolgimento del proprio incarico all’interno del centro sportivo.