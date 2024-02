Stadio Flaminio Lazio, Lotito fa chiarezza sull’impianto: cosa può succedere

Stadio Flaminio Lazio, Claudio Lotito ha fatto chiarezza sull’impianto che potrebbe ospitare in futuro la squadra biancoceleste

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato così del progetto legato al Flaminio:

PAROLE – «Il Flaminio? Il progetto per lo stadio deve essere chiaro e ben strutturato. Ho chiesto a uno studio di architettura molto importante di seguire la faccenda perché non possiamo sbagliare nulla. La Juve col tempo si è resa conto che probabilmente avrebbe dovuto fare uno stadio più grande. Noi abbiamo circa 32mila abbonati e quindi non possiamo scendere sotto i 48-50mila posti. Rutelli, quando era sindaco, propose la demolizione del Flaminio. Decideranno gli esperti se ciò è necessario. La Lazio però ha bisogno di un impianto di circa 50mila spettatori, che sia coperto e che abbia spazio per i parcheggi. Se si dovesse riuscire a ristrutturare il Flaminio bene, altrimenti a Roma c’è un patrimonio culturale e artistico tale per il quale salvaguardare il catino non mi sembra fondamentale».

L’INTERVISTA DI LOTITO AL CORRIERE DELLA SERA