Southampton-Lazio, ecco dove vedere la partita in diretta tv e streaming: tutti i dettagli. I biancocelesti sono pronti per tornare in campo

La Lazio è pronta a una nuova sfida. Alle ore 20.30, del 7 agosto, i biancocelesti saranno impegnati al St. Mary’s Stadium per sfidare il Southampton nella sesta amichevole del loro pre-campionato.

La sfida sarà visibile anche ai tifosi: verrà, infatti, trasmessa in pay-per-view da Lazio Style Channel e su Dazn, sia in tv sia in streaming.