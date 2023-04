Sousa: «Lo spostamento di Napoli-Salernitana? Ci vuole più...»

Sousa, il tecnico dei campani in conferenza stampa ha commentato lo slittamento del derby che si sarebbe giocato oggi con il Napoli

In occasione della conferenza stampa di vigilia del derby campano contro il Napoli, che si sarebbe dovuto giocare invece oggi, Paulo Sousa commenta la decisione dello slittamento del match

PROFESSIONALITA’ – Il presidente si è pronunciato, ci sono persone autorevoli che si sono espresse e va bene così. Io faccio l’allenatore e parlo della mia sfera di competenza. È logico che la preparazione è stata influenzata, solo giovedì abbiamo saputo la data della partita.

Avremo un giorno in meno per preparare la partita con la Fiorentina, la pianificazione è cambiata ed è evidente. Ma dobbiamo essere bravi e andare oltre tutto questo. Faccio un discorso generale: quest’anno il calcio italiano sta raggiungendo un grande livello come testimonia il cammino delle nostre in Europa, anche chi prende decisioni deve garantire lo stesso livello. Mancanza di professionalità? Non ho detto questo. C’è bisogno di maggiore professionalità, è diverso