Inter Lazio, i nerazzurri preparano la festa scudetto: ECCO cosa troveranno i biancocelesti di Tudor

Inter-Lazio, i nerazzurri preparano la festa per la conquista del ventesimo scudetto: ecco cosa troveranno i biancocelesti

È tutto pronto per Inter–Lazio, sfida valida per la 37° giornata di Serie A al termine della quale ci sarà la terza parte della festa scudetto nerazzurra. La società di Viale Liberazione sta pensando a tutti i dettagli per coinvolgere il più possibile i propri tifosi.

A tal proposito la Gazzetta dello Sport svela che, durante il pre partita, ogni spettatore riceverà un cartoncino con cui comporre la coreografia sugli spalti di San Siro: due stelle e il tricolore su sfondo nerazzurro.