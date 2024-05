Colpani Lazio, è lui l’obiettivo PRIORITARIO di Lotito! Galliani fissa il prezzo. I dettagli

Colpani-Lazio, il centrocampista del Monza è il primo obiettivo di Lotito per sostituire Luis Alberto. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, Andrea Colpani del Monza è il primo obiettivo del calciomercato Lazio per l’eventuale sostituzione di Luis Alberto, il cui futuro in biancoceleste è sempre più in bilico dopo l’ultimo screzio con Tudor.

I primi contatti con il Monza sono già partiti: Galliani è disposto a valutare la partenza del ragazzo ma chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro, bonus inclusi. Lotito e Fabiani hanno tutta l’intenzione di trovare la quadra.