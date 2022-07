Sorpresa in Paideia, presente anche Reina: ha salutato i compagni prima dell’addio

Nel corso del secondo giorno di visite mediche in casa Lazio, in Paideia si è visto anche Pepe Reina arrivato per salutare i compagni

Seconda giornata di visite mediche in casa Lazio in vista della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. E in Paideia si è visto a sorpresa anche Pepe Reina.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il portiere si è presentato in clinica per l’ultimo saluto ai suoi compagni biancocelesti prima della partenza direzione Spagna: lo aspetta il Villarreal.