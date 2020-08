Silva, la Lazio aspetta una risposta, la moglie pensa al Valencia

Lazio-Silva, oggi può essere la giornata decisiva: la situazione.

Lazio-Silva: una trattativa che sembrava ormai cosa fatta ha subito improvvise complicazioni nell’ultima settimana. Prima i silenzi prolungati del giocatore, poi le diverse indiscrezioni di mercato: Juventus, Qatar, ora il Valencia.

La sua ex-squadra in particolare sembra essere la rivale di mercato più accreditata. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la moglie del giocatore, Melanie, spingerebbe infatti per un ritorno a casa, anche se il padre dello stesso aveva smentito questa possibilità giorni fa.

La Lazio ha fatto la sua offerta (10 milioni al giocatore in 3 anni, inclusi diversi benefit. Dalla sua, il presidente Lotito confida in una risposta positiva.