La Supercoppa Italiana verso il ritorno al format classico? Cosa filtra

Le istituzioni calcistiche italiane stanno valutando il possibile ritorno alla format classico della Supercoppa Italiana. Le novità

Il panorama del calcio nostrano si prepara a vivere una vera e propria inversione di rotta strategica per l’assegnazione del primo trofeo stagionale. Le ultime indiscrezioni tracciano infatti un sentiero ben definito, che si discosta nettamente dalle recenti edizioni allargate a quattro squadre per riabbracciare una formula più lineare, tradizionale e vicina ai tifosi.

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Il nostalgico ripristino della formula

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, le istituzioni calcistiche stanno valutando concretamente il ripristino del format classico: non più una logorante final-four, bensì il ritorno al fascino intramontabile della finale unica. Questo atteso scontro diretto, programmato nel cuore di dicembre inoltrato, promette di accendere la passione degli appassionati poco prima della sosta natalizia, concentrando l’attenzione mediatica in una singola notte da dentro o fuori.

Le big pronte a darsi battaglia nella nuova Supercoppa Italiana

A contendersi il prestigioso titolo sul rettangolo verde saranno due storiche potenze del nostro campionato: i Campioni d’Italia dell’Inter e vincitori della coppa nazionale e la Lazio, finalista dell’ultima edizione. La scelta di abbandonare, almeno per questa tornata, il remunerativo palcoscenico del Medio Oriente rappresenta una svolta: la Lega avrebbe infatti deciso di congelare lo slot arabo residuo, formalmente utilizzabile entro l’orizzonte temporale del 2028.