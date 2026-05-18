News
La Supercoppa Italiana verso il ritorno al format classico? Cosa filtra
Le istituzioni calcistiche italiane stanno valutando il possibile ritorno alla format classico della Supercoppa Italiana. Le novità
Il panorama del calcio nostrano si prepara a vivere una vera e propria inversione di rotta strategica per l’assegnazione del primo trofeo stagionale. Le ultime indiscrezioni tracciano infatti un sentiero ben definito, che si discosta nettamente dalle recenti edizioni allargate a quattro squadre per riabbracciare una formula più lineare, tradizionale e vicina ai tifosi.
Ultimissime Lazio LIVE: sconfitta nel derby, le conferenze stampa di Sarri e Marusic, i voti dei quotidiani e tanto altro
Il nostalgico ripristino della formula
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, le istituzioni calcistiche stanno valutando concretamente il ripristino del format classico: non più una logorante final-four, bensì il ritorno al fascino intramontabile della finale unica. Questo atteso scontro diretto, programmato nel cuore di dicembre inoltrato, promette di accendere la passione degli appassionati poco prima della sosta natalizia, concentrando l’attenzione mediatica in una singola notte da dentro o fuori.
Le big pronte a darsi battaglia nella nuova Supercoppa Italiana
A contendersi il prestigioso titolo sul rettangolo verde saranno due storiche potenze del nostro campionato: i Campioni d’Italia dell’Inter e vincitori della coppa nazionale e la Lazio, finalista dell’ultima edizione. La scelta di abbandonare, almeno per questa tornata, il remunerativo palcoscenico del Medio Oriente rappresenta una svolta: la Lega avrebbe infatti deciso di congelare lo slot arabo residuo, formalmente utilizzabile entro l’orizzonte temporale del 2028.
News
Panchina Lazio, il gelo è sempre più evidente: cosa filtra sul futuro del tecnico biancoceleste
Panchina Lazio, crescono le tensioni a distanza tra tecnico e presidente: il futuro resta sospeso, ma la separazione appare sempre...
Il Napoli accelera i tempi per Sarri: Conte verso l’addio e primi contatti per il ritorno del tecnico toscano
Il futuro di Maurizio Sarri si intreccia con Napoli e Atalanta dopo una stagione biancoceleste piena di tensioni: le ultime...
Romagnoli può partire davvero? L’Al Sadd torna alla carica: pronto un contratto fino al 2029!
Il club qatariota vuole riaprire i colloqui per Romagnoli: sul tavolo una proposta da 6 milioni a stagione per il...