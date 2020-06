Scudetto, l’entusiasmo della prima volta può spingere la Lazio

La Lazio è in corsa per lo Scudetto, nell’undici titolare solamente Radu ha vinto già un campionato: l’entusiasmo della prima volta può spingere la squadra

Da una parte la qualità della rosa, dall’altra le motivazioni. Questi saranno i tratti distintivi della lotta scudetto tra Lazio e Juventus. Se i cinque cambi favoriranno la panchina larga dei bianconeri, la consapevolezza di essere in una poizione irripetibile segna i capitolini.

Sì, perchè tra le fila dei giocatori di Inzaghi vincere un titolo nazionale è un privilegio di cui in pochi hanno goduto e nessuno lo ha fatto in uno dei massimi campionati.

Radu ha conquistato lo scudetto con la Dinamo Bucarest all’età di vent’anni; Proto ne ha vinti sei con l’Anderlecht e, di questi, due li ha condivisi con Lukaku; Vavro ha festeggiato il successo sia con lo Zilina che con il Copenhagen.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, vincere il campionato potrebbe essere un vero e proprio crocevia per le carriere di molti giocatori, un’idea a cui nessuno avrebbe mai creduto fino a qualche mese fa e l’entusiasmo della prima volta potrebbe essere la motivazione in più per la volata finale.