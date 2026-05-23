Sarri ha detto la sua nel pre partita: «Pedro è stato un fenomeno tecnico. Ha vinto tutto quello che poteva vincere»

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della trentottesima giornata contro il Pisa di Oscar Hiljemark

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2025-2026 contro il Pisa. Le sue parole rilasciate per DAZN:

PEDRO – «Pedro è stato un fenomeno tecnico. Ha vinto tutto quello che poteva vincere ed è arrivato con l’entusiasmo di un ragazzo qui alla Lazio. È uno spettacolo da vedere».

FUTURO DELLO SPAGNOLO – «Penso che è un ragazzo importante e quindi dopo un periodo di riposo deciderà ciò che lo farà sentire a suo agio».

SENSAZIONI – «Sensazioni sono le stesse di tutto l’anno. abbiamo 8-9 giocatori fuori come dal tutto l’anno. L’obiettivo è uscire da questa stagione bene nonostante la sfida difficile ma gli ingredienti son ardui. Vediamo però di uscire bene».

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