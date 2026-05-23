Gattuso entra nella lista biancoceleste insieme a Palladino e Pisacane: il futuro resta tutto da scrivere per l’obiettivo della Lazio

Il nome di Gennaro Gattuso entra con forza tra quelli valutati dalla Lazio per la prossima stagione. Secondo quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, negli ultimissimi giorni ci sarebbero stati contatti tra l’ex commissario tecnico dell’Italia e la dirigenza biancoceleste. Un segnale importante, che inserisce Gattuso in una lista ristretta di candidati per la panchina laziale.

La Lazio sta infatti ragionando sul profilo giusto per aprire un nuovo ciclo tecnico, in un momento in cui il futuro della guida sportiva resta ancora da definire. L’ex centrocampista del Milan vuole ripartire, ma soltanto davanti a condizioni ritenute adeguate dal punto di vista tecnico, economico e progettuale.

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Gattuso Lazio, la delusione azzurra e la voglia di ripartire

Gattuso porta ancora con sé la delusione per il mancato accesso al Mondiale con la Nazionale. Una ferita pesante, nonostante l’impegno profuso durante la sua esperienza azzurra. Ora, però, l’allenatore vuole guardare avanti e valutare con attenzione le opportunità che potrebbero presentarsi.

Nei giorni scorsi si era parlato anche del Torino, indicato come una possibile prima scelta. Tuttavia, sempre secondo il giornalista, non ci sarebbero accordi sul salario, in particolare per quanto riguarda lo staff tecnico. Per questo il quadro resta aperto.

Gattuso Lazio, sirene dalla Turchia per l’ex CT

Non solo Lazio e Torino. Sullo sfondo è arrivata anche una proposta dalla Turchia, precisamente dall’Amedspor, club neo-promosso. Una pista che, al momento, difficilmente dovrebbe essere approfondita, ma che conferma come Gattuso continui ad avere estimatori anche all’estero.

La novità principale resta però il contatto con i capitolini. L’ex CT entra in una lista nella quale figurano anche Raffaele Palladino e Fabio Pisacane, altri due profili valutati per la panchina biancoceleste. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il club: la candidatura di Gattuso, intanto, è ufficialmente da monitorare.