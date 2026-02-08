Connect with us

Hanno Detto

Sarri nel pre partita: «Partita a livello alto. Taylor è più esperto di Maldini, su Romagnoli invece…»

Published

42 minuti ago

on

By

Sarri
Db Napoli 03/03/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 24a giornata contro la Juventus di Luciano Spalletti

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 24a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Juventus. Le sue parole rilasciato per DAZN:

GARA DI LIVELLO«È una partita a livello alto, affrontiamo degli avversari che in questo momento stanno bene. Hanno fatto partite di grande intensità, di grande aggressività, di ritmo e accelerazioni. Quindi è una squadra in grande salute, per rimanere in partita dobbiamo esprimerci forse ai livelli più alti visti in questa stagione».

ROMAGNOLI«Romagnoli per noi è sempre stato un giocatore importante, va in panchina solamente perché abbiamo tre partite in sei giorni e quindi preferiamo farlo allenare un altro paio di giorni prima di buttarlo dentro».

MALDINI«Il potenziale ce l’ha elevatissimo. Poi ora serve tirarglielo fuori… ci abbiamo provato con diversi, però resta dura per tutti e vediamo se il ragazzo fa il passo di maturazione e ci riesce».

TAYLOR «Taylor è più esperto, è un giocatore che non era in grande condizione quando è arrivato, sta un po’ crescendo, però è sicuramente il giocatore più esperto fra quelli arrivati, nonostante la giovane età è un giocatore più pronto».

LEGGI ANCHE: Infortunio Zaccagni, i tempi di recupero e il giorno dei test: ecco cosa filtra

Quote Juventus Lazio
Sarri nel pre partita: «Partita a livello alto. Taylor è più esperto di Maldini, su Romagnoli invece...» 23

QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.
La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.
La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×