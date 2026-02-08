Sarri nel pre partita: «Partita a livello alto. Taylor è più esperto di Maldini, su Romagnoli invece…»

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 24a giornata contro la Juventus di Luciano Spalletti

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 24a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Juventus. Le sue parole rilasciato per DAZN:

GARA DI LIVELLO – «È una partita a livello alto, affrontiamo degli avversari che in questo momento stanno bene. Hanno fatto partite di grande intensità, di grande aggressività, di ritmo e accelerazioni. Quindi è una squadra in grande salute, per rimanere in partita dobbiamo esprimerci forse ai livelli più alti visti in questa stagione».

ROMAGNOLI – «Romagnoli per noi è sempre stato un giocatore importante, va in panchina solamente perché abbiamo tre partite in sei giorni e quindi preferiamo farlo allenare un altro paio di giorni prima di buttarlo dentro».

MALDINI – «Il potenziale ce l’ha elevatissimo. Poi ora serve tirarglielo fuori… ci abbiamo provato con diversi, però resta dura per tutti e vediamo se il ragazzo fa il passo di maturazione e ci riesce».

TAYLOR – «Taylor è più esperto, è un giocatore che non era in grande condizione quando è arrivato, sta un po’ crescendo, però è sicuramente il giocatore più esperto fra quelli arrivati, nonostante la giovane età è un giocatore più pronto».

