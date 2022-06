Sarri pensa alla Premier: nel mirino c’è Allan

Il rinforzo per il centrocampo della Lazio potrebbe essere Allan, in uscita dall’Everton: Sarri preme per avere il suo pupillo

Maurizio Sarri vuole pescare in Premier League per rinforzare la sua Lazio. Come riferito dall’edizione odierna de Il Messaggero infatti, oltre a Kepa e Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea ma al momento inarrivabili, è rispuntato nelle ultime ore il nome di Allan.

Il centrocampista dell’Everton ed ex Napoli potrebbe essere liberato in anticipo dagli inglesi nonostante la scadenza del contratto fissata a giugno del 2023. Il Comandante preme per tornare a lavorare con il suo pupillo.