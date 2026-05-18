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Sarri-Napoli, niente da fare: “Occhio alle sorprese”
Dopo la sconfitta nel derby il futuro di Sarri ha preso una piega ancora più drastica. L’ipotesi Napoli però sembra destinata a sfumare.
La cocente sconfitta per 2-0 subita nell’ultimo e attesissimo derby della Capitale ha fatto sprofondare l’ambiente della Lazio nel caos più totale.
A Formello si respira un’aria di pesantissima incertezza, alimentata non solo dai deludenti risultati sportivi, ma soprattutto dalle roventi dichiarazioni rilasciate da Maurizio Sarri. Nel corso della tesa conferenza stampa post-partita, il tecnico toscano non ha certo frenato la lingua, lanciando frecciate inequivocabili all’indirizzo della dirigenza.
L’allenatore ha dichiarato apertamente che, arrivati a questo punto, l’unica vera ragione per cui rimarrebbe volentieri sulla panchina biancoceleste è il forte legame creato con la tifoseria, sottolineando con amarezza di non poter certo restare per le limitate ambizioni societarie.
Queste parole hanno sancito una frattura profonda: le tensioni con il presidente Claudio Lotito sono sempre più marcate ed evidenti, rendendo la separazione a fine anno un’eventualità quasi certa.
In questo clima di totale smobilitazione, l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Napoli, che fino a poche settimane fa sembrava pura utopia, si è trasformata rapidamente in una pista di mercato tutt’altro che remota.
Tuttavia, all’orizzonte dell’imminente valzer delle panchine si profilano dei colpi di scena inaspettati.
Futuro Sarri in bilico, Zazzaroni: “Sarri al Napoli? Non ve lo dico”
A gettare ulteriore benzina sul fuoco delle indiscrezioni ci ha pensato Ivan Zazzaroni, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante l’ultima puntata della trasmissione Deejay Football Club.
Analizzando i temi caldi della 37esima giornata di Serie A e il futuro assetto delle grandi squadre, il noto giornalista ha frenato i facili entusiasmi su un approdo ormai scontato del Comandante all’ombra del Vesuvio.
Sebbene il probabile addio di Antonio Conte apra le porte a una vera e propria rivoluzione per la panchina azzurra, la strada che riporterebbe Sarri in Campania non è l’unica tracciata dalla dirigenza partenopea.
Sarri potrebbe andare al Napoli se va via Conte, ma attenzione che ci potrebbero essere anche altre sorprese – ha rivelato Zazzaroni in diretta. Un’affermazione sibillina che ha immediatamente stuzzicato la curiosità del collega Fabio Caressa, pronto a incalzarlo per capire l’entità di questi movimenti segreti.
Trincerandosi dietro un sorriso sornione, Zazzaroni ha preferito mantenere il riserbo: “Sorpresine o sorpresotte non te lo dico in radio”.
Insomma, il ritorno del tecnico toscano nella piazza che lo ha consacrato ad altissimi livelli non è affatto una formalità. Il mercato estivo si preannuncia rovente e la parola fine su questo intricato domino di allenatori è ancora lontana dall’essere scritta.
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