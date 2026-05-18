Per la Lazio è crisi totale tra campionato, Coppa Italia e derby: serve un cambio di rotta immediato

Una settimana da incubo per la Lazio di Maurizio Sarri: la crisi continua per una società che non ascolta la propria tifoseria: l’analisi

La Lazio sta attraversando un momento estremamente delicato. I tifosi, ormai esausti ed esasperati dalle richieste inascoltate, hanno intensificato le proteste contro la squadra e la dirigenza, tanto da disertare una delle partite che suscitano più passione e sentimento per questo sport, specialmente per i tifosi capitolini, il derby della Capitale disputato ieri alle 12:00 all’Olimpico.

Una partita che avrebbe potuto rappresentare un’occasione per riscattarsi, ma che si è chiusa con un pesante 2-0 a favore della Roma, firmato dalla doppietta di Gianluca Mancini, lasciando un amaro in bocca ai sostenitori biancocelesti reduci da giorni strazianti.

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Una crisi senza fine per la società capitolina culminata nell’ultima settimana

I segnali di difficoltà emersi già dalla scorsa estate con il mercato bloccato si sono intensificati nel corso della stagione. Il culmine della delusione dei tifosi però doveva ancora venire. Nell’ultima settimana infatti è arrivata la sconfitta in campionato contro l’Inter, partita priva di intensità e quasi amichevole nel ritmo, aveva lasciato presagire un periodo complicato.

Poi è arrivata la finale di Coppa Italia, persa con un netto 2-0 sempre contro i nerazzurri: in quella partita, la squadra di Maurizio Sarri è stata annichilita più per errori propri che per meriti degli avversari, incapace di esprimere le qualità tecniche che in altre occasioni, ad esempio nelle sfide contro Atalanta e Milan, l’avevano contraddistinta. La vittoria di Cristian Chivu nella finale ha coronato una prestazione quasi perfetta dell’Inter, lasciando la Lazio e i suoi tifosi senza una risposta concreta sul campo.

Il derby come ciliegina amara di una squadra in grande difficoltà

Il derby di ieri ha rappresentato la sintesi di una settimana negativa: una sconfitta netta, maturata già nei primi minuti, ha certificato l’inerzia negativa della squadra biancoceleste. La gestione della pressione, gli errori individuali e l’incapacità di reagire hanno reso il risultato inevitabile e la delusione dei tifosi palpabile. Una stagione che sembrava già in salita, con la finale di Coppa Italia persa come possibile punto di riscatto, è stata ulteriormente compromessa dal passo falso contro la Roma.

Il momento della Lazio richiede un cambio di rotta immediato. Sullo sfondo si intravede la possibile cessione di Sarri, con l’allenatore vicino all’addio, scenario che potrebbe accelerare una rivoluzione tecnica e gestionale. La squadra dovrà ritrovare equilibrio, mentalità e fiducia, affrontando il prosieguo della stagione senza punti di riferimento certi, e la dirigenza dovrà agire con rapidità per evitare ulteriori scivoloni.

Serve un cambiamento ma l’orizzonte inquietante

L’assenza di risultati, unita alla pressione crescente dei tifosi e al rischio di un cambio di guida tecnica, pone la Lazio davanti a un bivio decisivo. La capacità di reagire, riorganizzarsi e ritrovare identità sarà cruciale per salvare una stagione compromessa e per restituire entusiasmo a un ambiente storicamente appassionato e esigente.