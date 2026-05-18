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Roma Lazio, i biancocelesti perdono il derby amaramente contro la squadra di Gasperini. I voti dei quotidiani sportivi

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1 giorno ago

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As Roma 17/05/2026 - campionato di calcio serie A / Roma-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Oliver Provstgaard Nielsen-Paulo Dybala

Roma Lazio, una notte da archiviare per i padroni di casa. Vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Sarri

Una notte da dimenticare per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha visto i suoi giocatori uscire dal manto erboso dell’Olimpico con una sconfitta nel derby contro la Roma. I biancocelesti sono stati protagonisti di una brutta prestazione, chiudendo la partita per 0-2. Vi riportiamo i voti dei quotidiani sportivi:

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Corriere dello Sport

Furlanetto 7, Marusic 5, Lazzari s.v., Gila 5, Provstgaard 5,5, Tavares 5, Basic 5,5, Rovella 4,5, Taylor 5,5, Dele-Bashiru 5, Cancellieri 5,5, Isaksen 4,5, Dia 4,5, Maldini 5, Noslin 5,5, Pedro s.v..

Gazzetta dello Sport

Furlanetto 6,5. Marusic 5, Gila 5, Provstgaard 5,5, Tavares 5,5, Basic 5, Rovella 4, Taylor 5,5, Maldini 5,5, Cancellieri 5, Isaksen 5, Dia 5, Dele-Bashiru 5,5, Noslin 5,5, Sarri 5.

Tuttosport

Furlanetto 6.5; Marusic 6 (34’ st Lazzari ng), Gila 5 , Provstgaard 6, Nuno Tavares 5.5; Basic
4.5 ( 17’ st Dele-Bashiru 5), Rovella 5, Taylor 5; Cancellieri 4.5 (26’ st Isaksen 5.5), Dia 4.5 (17’ st Maldini 5), Noslin 5.5 (34’ st Pedro ng). A disp. Giacomone, Pannozzo, Gigot, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi. All. Sarri 5

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