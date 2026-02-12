Sarri plasma una Lazio nuova, meno bella ma passionale: il Comandante ha ancora trovato la soluzione?

Sarri sta provando a dare un’identità alla sua Lazio, con uno stile diverso dal passato, ma forse ha ancora trovato la soluzione

La vittoria in quel di Bologna nel quarto di finale di Coppa Italia consegna nuova linfa all’ambiente biancoceleste e la consapevolezza che potrebbe essere nata una nuova Lazio di Maurizio Sarri, meno elegante, meno bella da vedere, ma che dal punto di vista dell’impegno e della passione sposa a pieno ciò che i tifosi vorrebbero vedere in campo.

«Come Maurizio Sarri», il lavoro di un mister intelligente che riconosce i limiti della sua squadra

“Lo faccio per passione, come Maurizio Sarri. Niente giacca e cravatta, come Maurizio Sarri”, cantava Anastasio in una vecchia canzone.

E questa Lazio, quella del Sarri bis, sembra aver preso proprio questo tratto del suo allenatore. Quello poco elegante, un po’ burbero (come lui stesso si è definito in passato) e soprattutto molto passionale.

Il ‘Sarrismo’ visto a Napoli, ma anche le geometrie della sua prima esperienza a Roma (con giocatori come Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson e Immobile) sono oggettivamente impraticabili con una rosa che presenta molti limiti e una situazione ambientale che definirla scomoda è poco.

Allora il tecnico toscano, riconoscendo i limiti della squadra, ha scelto di cambiare il suo stile di gioco e tra alti e bassi, badando al sodo, sta provando a trarre qualcosa di buono da questa stagione complessa. E anche la sorte alla lotteria dei rigori ha scelto di premiarlo.

Il campo darà il suo verdetto finale, ma come ha detto il mister dopo il Bologna: “Dà gusto vedere un gruppo vero” e di ciò dà il merito anche ai suoi ragazzi. Questo aspetto non può far altro che inorgoglire i tifosi della Lazio che sempre più distanti dalla proprietà hanno modo di riconoscersi nello spirito battagliero di calciatori e allenatore.

“Perché la rivoluzione non si ferma e stringe i denti” cantava sempre Anastasio. E i laziali in un momento difficile possono stringere i denti e affidarsi, ancora una volta, al proprio Comandante.

